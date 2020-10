Donald Trump internado em hospital militar após testar positivo à Covid-19

helicóptero, mas optou por não prestar declarações.



Antes de partir para o hospital onde vai ficar internado, o presidente norte-americano publicou um curto vídeo na rede social Twitter onde agradeceu todo o apoio recebido e no qual garantiu estar a sentir-se bem.



Donald Trump foi transferido para o hospital militar Walter Reed após testar positivo à Covid-19, esta sexta-feira.A Casa Branca fala apenas numa "medida de precaução", garantindo que o presidente dos EUA se encontra bem e estável. De acordo com um comunicado, apresenta apenas um quadro leve de febre, tosse, congestão nasal e arrepios, no entanto sente-se "cansado" e por isso terá sido aconselhado a ser hospitalizado por uma equipa médica.Este estabelecimento hospitalar localiza-se no estado de Maryland e fica a poucos minutos de helicóptero da Casa Branca, residência oficial do presidente norte-americano.Ao sair da Casa Branca, Trump mostrou-se positivo ao acenar aos jornalistas antes de entrar no