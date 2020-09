Acusações, farpas e insultos: O primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden ponto a ponto

Farpas, acusações e até algumas ofensas. Foi assim o primeiro debate presidencial entre Donald Trump, actual presidente dos EUA, e Joe Biden, candidato democrata à Casa Branca nas eleições do próximo dia 3 de novembro.

Durante 95 minutos, os dois principais candidatos debateram vários temas, entre eles a pandemia do coronavírus, saúde, economia e questões racistas, numa conversa moderada pelo jornalista Chris Wallace, da Fox News, no Samson Pavillion, em Cleveland, no estado norte-americano do Ohio.





"Palhaço" e "tolo" foram apenas alguns dos insultos trocados pelos candidatos. Joe Biden acusou Trump de ser o "pior presidente que a América alguma vez teve" e admitiu que era "difícil responder seja ao que for com este palhaço".

O candidato democrata irritou-se e chegou inclusive a mandar calar Donald Trump, de este o interromper várias vezes. "Vais-te calar, homem?", questionou.



Pandemia da Covid-19 nos EUA

O candidato democrata relembrou as 200 mil mortes e os mais de 7 milhões de infetados pela pandemia da Covid-19 nos EUA e lançou críticas ao desempenho do atual presidente norte-americano, acusando-o de não ter qualquer plano.



Nomeação para o Supremo Tribunal

O debate arrancou com a questão do Supremo Tribunal, uma das questões mais faladas nos últimos dias, após a morte da juíza Ruth Bader Ginsburg e a nomeação da conservadora Amy Coney Barrett para o cargo.



Donald Trump foi o primeiro a intervir, afirmando que a escolha da juíza foi um direito adquirido graças às eleições.



"Ganhámos as eleições e temos o direito de fazê-lo", sublinhou. Por outro lado, Biden defendeu que dezenas de milhares de pessoas já exerceram o seu voto e, por isso, a nomeação foi precoce. "Devíamos esperar e ver qual é o resultado das eleições", rematou.



Seguros de saúde

Trump acusou Biden de querer pôr fim aos seguros privados de 180 milhões de cidadãos norte-americanos, acusação que o candidato democrata negou.



Quando confrontado com a alternativa ao Obamacare, uma promessa feita pelo atual presidente dos EUA aos longo dos últimos quatro anos, Trump referiu que o preço dos fármacos tem sofrido uma alteração durante o seu mandato.



Biden acusou Trump de não ter uma alternativa para melhorar o setor da saúde. "Não tem um plano", atirou.



Trump recusa-se a condenar grupos de supremacia branca

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recusou-se a condenar os supremacistas brancos e membros de milícias espalhados pelo país,.

"Quase tudo o que vejo vem da ala esquerda e não da ala direita", afirmou. Trump pediu então ao grupo de extrema-direita Proud Boys que "se afaste" e fique "à espera", em 'stand by'. "Alguém tem de fazer alguma coisa por causa dos antifa [antifascistas] e da esquerda", disse o Presidente norte-americano.



Próximos debates:

O único debate entre os candidatos a vice-presidente, a senadora democrata Kamala Harris e o atual vice-presidente, Mike Pence, acontece no próximo dia 7 de outubro, e, Salt Lake City, no estado de Utah.



Para 15 de outubro está marcado o segundo debate entre os candidatos presidenciais, em Miami.



O último debate entre Trump e Biden acontece a 22 de outubro, na Universidade de Bermolt, em Nashville, no estado do Tennessee.