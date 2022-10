Bielorrússia critica atribuição de prémio a ativista detido Ales Bialiatski

O regime bielorrusso de Alexander Lukashenko criticou esta sexta-feira a atribuição do Prémio Nobel da Paz ao ativista detido Ales Bialiatski, e afirmou que o fundador dos galardões, Alfred Nobel, "andará às voltas no túmulo".

"Nos últimos anos, uma série de decisões fundamentais, e estamos a falar do Prémio da Paz do Comité Nobel, têm sido tão politizadas que, desculpem, Alfred Nobel estará farto de andar às voltas no túmulo", escreveu na rede social Twitter o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros bielorrusso, Anatoly Glaz.

Bialiatski dividiu o Prémio Nobel da Paz de 2022 com a organização Memorial, da Rússia, e com o Centro para as Liberdades Civis, da Ucrânia, ambas defensoras e promotoras dos direitos humanos, pelo "direito de criticar o poder" e "denunciar crimes contra a humanidade".