Bilionários travados a caminho de festa de luxo durante plena pandemia de coronavírus

Um grupo de bilionários ingleses, na casa dos 40 anos, foi intercetado pela polícia, no aeroporto de Marselha, depois de uma denúncia anónima ter revelado o plano dos empresários, que passava por uma Páscoa extravagante numa vivenda de 68 milhões de euros, no sul de França.



Os homens viajavam acompanhados por jovens raparigas, de 20 anos, e tinham à sua espera na luxuosa vivenda mais convidados, que integrariam a festa secreta que iria decorrer durante o fim de semana.

Com os planos revelados, a polícia obrigou os empresários a regressarem a Inglaterra, apesar dos protestos. "Tentaram justificar, garantindo que era uma reunião importante para a criação de um projeto do qual resultariam milhares de postos de trabalho, mas foi inútil", diz uma fonte ao ‘Daily Mail’. O grupo - piloto incluído - foi multado no aeroporto.