Bill Gates afirma que negócio das criptomoedas e NFTs consiste na "teoria do maior otário"

Bil Gates afirmou esta quarta-feira, numa conferência TeachCrunch, que as criptomoedas e as NFTs são "100% baseadas na teoria do maior otário", ou seja, que estas têm apenas o único objetivo de encontrar alguém mais burro para comprar alguns títulos a um custo mais elevado.O fundador da Microsoft referia-se assim à ideia que os investidores podem ganhar mais dinheiro por ativos, desde que haja alguém que esteja disposto a oferecer valores mais altos, de acordo com o jornal espanhol El País.Gates abordou ainda o tema das NFTs brincando com a Bored Ape Yacht Club, uma organização que vendeu imagens de macacos vestidos com roupas para humanos por centenas de milhares de euros. "Imagens de macacos vão melhorar muito o mundo", ironizou.Durante a palestra, Gates explicou ainda que prefere investir em setores tradicionais e esclareceu que não está envolvido em nenhum tipo de venda ou compra de criptomoedas ou NFTs.