Birce foi salva por um vizinho dos escombros na Turquia. Pais encontraram-na num hospital 5 dias após o sismo

Nilay Fansa e Cengiz, um casal que esteve 14 horas soterrado nos escombros de um prédio emO casal, para além da bebé, tinha mais duas filhas, Nil, de quatro anos, que sobreviveu ao sismo e também Alina, de dois anos, que não resistiu e o corpo foi encontrado no meio dos escombros, de acordo com a estação de televisão norte-americana CNN.Passados cinco dias do sismo, o casal já tinha perdido a esperança de encontrar a menina de oito meses com vida. No entanto, a pequena Birce tinha sido salva por um vizinho que seguiu o que lhe parecia ser o barulho de um gato nos escombros mas que afinal era a bebé.Birce passou cinco dias nos cuidados intensivos de um hospital da cidade de Adanacom uma perna partida, o crânio fraturado e uma hemorragia no cérebro. Nenhuma das pessoas que a tirou dos escombros a reconheceu e por isso vários internautas partilharam fotografias da bebé nas redes sociais na esperança de encontrarem a família.O casal soube que a bebé ainda estava viva quando a irmã de Nilay avisou um vizinho que ainda estavam à procura de Birce e este informou que tinha visto uma bebé que ninguém sabia a quem pertencia a ser resgatada dos escombros, naquela zona, minutos depois do terramoto.Foi através das partilhas dos internautas nas redes sociais que Nilay e Cengiz identificaram a filha e a conseguiram localizar.A mãe de Birce, Nilay, disse à CNN que durante o sismo a "bebé saiu pela janela do quinto andar" e que isso a ajudou a sobreviver, porque o sítio onde a cama de Birce estava ficou "totalmente esmagado por cimento". "Claro que estou devastada pela morte da minha outra filha, mas a Birce está a recuperar e se Deus quiser vai sair em breve do hospital", acrescentou.Os sismos que atingiram a Turquia e a Síria mataram mais de 40 mil pessoas.