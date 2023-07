Bispo Américo Aguiar na Ucrânia visitou catedral latina e esteve em funeral de militar morto em combate

O bispo auxiliar de Lisboa e coordenador da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 2023, Américo Aguiar, já está na Ucrânia e participou na manhã deste sábado no funeral de um oficial morto em combate. Américo Aguiar ouviu os lamentos dos militares, dos amigos e familiares e abençoou a viúva e dois filhos menores do oficial ucraniano morto na frente de batalha da guerra contra a Rússia.Américo Aguiar também visitou a catedral latina de Lviv, cidade onde iniciou uma viagem à Ucrânia efetuada a convite da conferência episcopal daquele país após a visita a Portugal de uma delegação de Kiev à sede da JMJ.Américo Aguiar é um dos 21 novos cardeais que o papa Francisco cuja criação decorrerá no consistório marcado para 30 de setembro.