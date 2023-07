Papa anuncia que D. Américo Aguiar vai ser nomeado cardeal

O Papa Francisco anunciou este domingo que o bispo auxiliar de Lisboa D. Américo Aguiar vai ser nomeado cardeal. O Sumo Pontífice vai elevar 21 eclesiásticos ao alto grau de cardeal.De acordo com a Reuters, o consistório para a criação de novos cardeais vai decorrer no dia 30 de setembro, anunciou o Papa durante a oração do meio-dia aos peregrinos e turistas na Praça de São Pedro, no Vaticano.Segundo a agência Ecclesia, o Colégio Cardinalício tinha, até agora, 222 membros, incluindo cinco portugueses: Manuel Clemente, cardeal-patriarca de Lisboa, António Marto, bispo emérito de Leiria-Fátima, José Tolentino Mendonça, arquivista e bibliotecário da Santa Sé, Manuel Monteiro de Castro, penitenciário-mor emérito e José Saraiva Martins, prefeito emérito da Congregação para as Causas dos Santos.