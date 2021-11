Bispos de joelhos em França em penitência por abusos sexuais na Igreja

De joelhos, em penitência, e após um lento repicar de sinos, 120 bispos franceses pediram perdão às vítimas de abuso sexual na Igreja. O momento ocorreu no sábado, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, em Lourdes, local de peregrinação de católicos de todo o Mundo, um dia depois da Conferência Episcopal francesa ter reconhecido a sua responsabilidade por décadas de abuso sexual de menores.Reunido em assembleia plenária desde terça-feira, os bispos realizaram dois atos simbólicos. Primeiro, numa homenagem às vítimas, inauguraram a fotografia de uma escultura representando uma criança a chorar e, depois, participaram numa oração de penitência com os clérigos a pedirem o "perdão de Deus". A pedido das vítimas, não usaram as tradicionais vestes litúrgicas.Um relatório publicado no início de outubro identificou cerca de 300 mil vítimas de abuso sexual em instituições da Igreja Católica francesa desde 1950, com o envolvimento de cerca de 3000 sacerdotes, drama que o Papa Francisco considera uma "vergonha" para a Igreja. A Conferência Episcopal francesa deverá decidir hoje eventuais indemnizações às vítimas.