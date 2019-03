Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Boeing 737 aterra de emergência na Flórida devido a falha no motor

Aparelho é do mesmo modelo que se despenhou na Etiópia e Indonésia.

20:51

Um avião Boeing 737 MAX 8 da companhia norte-americana Southwest aterrou de emergência no Aeroporto Internacional de Orlando, no estado da Flórida, durante esta terça-feira, devido a falha num motor.



A aeronave, que estava a caminho da Califórnia, teve de regressar ao aeroporto de onde tinha descolado. A bordo seguiam apenas o piloto e o co-piloto.



O aparelho é do mesmo modelo que se despenhou na Etiópia e na Indonésia, em acidentes que provocaram a morte de centenas de pessoas.