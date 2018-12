Bolívia em greve geral contra nova candidatura presidencial de Evo Morales

Greve foi convocada por partidos de oposição e várias entidades da sociedade civil daquele país sul-americano.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 13:29

A Bolívia enfrenta esta quinta-feira uma greve geral nacional contra a intenção do atual presidente, Evo Morales, de se candidatar a um novo mandato presidencial, o quarto consecutivo. A greve geral foi convocada por partidos de oposição e várias entidades da sociedade civil daquele país sul-americano.



Morales, que está na presidência da Bolívia desde 2006, pretende disputar um novo mandato em 2019, contrariando a vontade expressa dois anos atrás pela população. Em 2016, a maioria dos bolivianos votou num referendo ser contra um novo mandato de Morales, o que ele prometeu respeitar mas agora decidiu ignorar.

A constituição da Bolívia impedia a reeleição consecutiva de um presidente mais de uma vez, mas Morales, com maioria no parlamento, conseguiu flexibilizar a lei e já vai no terceiro mandato. Com forte influência também no Tribunal Superior Eleitoral, a instância máxima da justiça eleitoral na Bolívia, ele conseguiu que os juízes o considerassem apto a disputar uma nova reeleição, o que provocou revolta no país.

A decisão do TSE deveria ser anunciada apenas no próximo sábado, por isso a oposição marcou a greve geral para esta quinta-feira, para pressionar o tribunal. Mas os juízes eleitorais, aliados de Morales, anteciparam o anúncio da legitimidade da candidatura para esta quarta-feira.

Por isso, os opositores vão tentar aproveitar a paralisação para recolherem assinaturas de cidadãos contra a nova candidatura de Morales, para pressionarem o TSE a mudar o seu posicionamento. Para os contrários a um novo mandato do presidente, a Bolívia está a correr o risco de se tornar uma nova Venezuela, onde o presidente Nicolás Maduro se está a eternizar no poder e tem mudado as leis em favor dos seus propósitos absolutistas.