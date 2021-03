Bolsonaro ameaça usar estado de sítio no Brasil

Num dos momentos de maior tensão da vida política brasileira dos últimos dois anos, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), juiz Luiz Fux, telefonou na sexta-feira ao presidente Jair Bolsonaro, questionando-o sobre rumores de que pretendia decretar o estado de sítio.









O facto de Fux ter ligado, em vez de fazer a indagação por ofício, evidencia os receios de uma ação de força de Bolsonaro, especialmente depois de este ter ameaçado “repor a ordem” para travar as medidas restritivas adotadas em várias regiões contra a Covid-19.

“Onde é que nós vamos parar? Será que o governo vai ter de tomar uma decisão dura no tocante a isso?”, afirmou Bolsonaro, numa clara ameaça de adoção de um estado de exceção no Brasil.





Em resposta ao presidente do STF, Bolsonaro garantiu que não adotaria nenhuma medida antes de o tribunal aprovar ou rejeitar o seu pedido para declarar ilegais as medidas restritivas decretadas por governadores e autarcas, mas não negou que estivesse a pensar em tomar uma posição de força, como receiam as autoridades judiciais.





Bolsonaro tem uma visão autoritária do poder e não aceita dialogar com outros governantes, menos ainda se forem de oposição, pelo que em vez de dialogar tem tentado boicotar as medidas tomadas localmente contra a pandemia e incentiva diariamente a população das regiões com medidas mais restritivas a insurgir-se.