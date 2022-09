Bolsonaro chega a Londres para funeral de Isabel II e aproveita momento para fazer comício eleitoral

Mais uma vez em contramão com outros líderes mundiais, que têm exibido discrição e pesar, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, fez um comício eleitoral assim que chegou a Londres, este domingo para participar no funeral da rainha Isabel II. Também em contraste com a sobriedade dos britânicos neste momento de luto, centenas de brasileiros vestindo verde e amarelo e com bandeiras do seu país fizeram uma verdadeira festa à chegada de Bolsonaro à capital inglesa.

Com uma pequena multidão reunida em frente à residência oficial do embaixador do Brasil, Jair Bolsonaro apareceu na varanda e discursou, enquanto os seguidores gritavam "Mito!, Mito!", como ele gosta de ser chamado. E, sempre que o governante citava o nome do seu principal adversário e líder das sondagens para as presidenciais de outubro, Lula da Silva, os seguidores entoavam o coro "Lula, ladrão, o teu lugar é na prisão".

No seu discurso, Bolsonaro garantiu aos apoiantes que será reeleito logo na primeira volta das presidenciais, em 2 de outubro, embora as sondagens o mostrem em segundo lugar e bem distante de Lula. E reafirmou que a reeleição dele será a continuação da luta da maioria dos brasileiros contra o aborto, as drogas e a discussão sobre género nas escolas.

O presidente, sempre interrompido por gritos de apoio, voltou a dizer que o seu governo foi um exemplo para o mundo no combate à pandemia de coronavírus, não citando o facto de o Brasil ser o segundo país onde mais pessoas morreram devido à Covid-19, e levou os apoiantes ao delírio gritando mais uma vez o velho slogan de que a bandeira do Brasil, verde e amarela, jamais será encarnada, cor da bandeira do Partido dos Trabalhadores, de Lula da Silva.



Enquanto Bolsonaro discursava na varanda, os filhos e assessores faziam imagens na rua, em frente ao imóvel, para as usar na recta final da campanha eleitoral, pretendendo mostrar o apoio que o presidente supostamente também tem fora do Brasil.