Bolsonaro confirma que pediu a empresário que enviasse notícias falsas sobre eleições

O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro confirmou esta quarta-feira que pediu a um grande empresário que distribuísse notícias falsas sobre as urnas eletrónicas, facto pelo qual ele é investigado e terá que prestar um depoimento à polícia.

"Eu mandei para o Meyer [Nigrei], qual o problema? O [ministro do Supremo Tribunal Federal e então presidente do Tribunal Superior Eleitoral Luís Roberto] Barroso tinha falado no exterior [sobre a derrota da proposta do voto impresso na Câmara, em 2021], eu sempre fui um defensor do voto impresso", disse Bolsonaro ao jornal Folha de S.Paulo.

O empresário Meyer Nigri é apoiante de Bolsonaro e dono da Tecnisa, uma grande empresa que trabalha com empreendimentos residenciais do Brasil.