Bolsonaro denunciado por genocídio a índigenas para conseguir um Brasil sem índios

Organizações indígenas brasileiras denunciaram esta segunda-feira, 09 de Agosto de 2021, ao Tribunal Penal Internacional (TPI), em Haia, o presidente Jair Bolsonaro por crime de genocídio e extermínio propositado e continuado de índios. No documento, articulado pela APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, lê-se que Jair Bolsonaro está a dizimar etnias inteiras para criar um Brasil sem índios.

"Está em curso uma política de genocídio dos povos indígenas no Brasil, combinada com a prática de diferentes crimes contra a Humanidade. São crimes que estão, neste momento, a ser praticados. A política anti-indígena hoje em curso no Brasil é dolosa (intencional). São atos articulados, praticados de modo consistente durante os últimos dois anos, orientados pelo claro propósito da produção de uma nação brasileira sem indígenas, a ser atingida pela destruição desses povos, seja pela morte das pessoas por doença ou por homicídio, seja pela aniquilação da sua cultura."-Relata o documento, que tem cerca de 150 páginas e é subscrito, além de pela APIB, por inúmeras outras entidades indígenas.

De acordo com a denúncia apresentada ao TPI esta segunda-feira, a política anti-indígena em curso no Brasil foi criada e é comandada por Jair Bolsonaro, diretamente ou através da sua máquina governamental, e nela inserem-se a massiva e intencional destruição do Ambiente e de formas de vida essenciais à sobrevivência dos povos da floresta. No texto, Jair Bolsonaro também é acusado de incitar e apoiar a ação de invasores das terras indígenas, nomeadamente garimpeiros que contaminam a floresta intocada com mercúrio e outros produtos altamente tóxicos usados na prospeção de ouro, e madeireiros ilegais, que devastam vastas áreas verdes para venderem as madeiras nobres ou criarem grandes propriedades agropecuárias onde indígenas viviam há séculos.

"Esta política consiste em ataques sistemáticos aos povos indígenas, seja diretamente aos seus corpos, seja às suas terras, resultando no seu desaparecimento físico e no extermínio de formas de existência, com vistas, em casos específicos, à sua destruição total."-Acrescentam os subscritores noutro trecho da denúncia.

Esta é a terceira denúncia apresentada ao TPI somente por organizações indígenas desde o início do governo de Jair Bolsonaro, em 1 de Janeiro de 2019, havendo outras por desrespeito aos direitos humanos e outros crimes supostamente praticados pelo presidente, um radical de extrema-direita que tem preconceito contra quase tudo e quase todos. A extrema morosidade da tramitação dos processos apresentados ao TPI fez com que até agora nenhum deles tenha produzido qualquer efeito.