Bolsonaro diz não ser capacitado para presidente mas que "Deus capacita os escolhidos"

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 23:51

Numa declaração que soou um pouco estranha vinda de quem foi eleito domingo por quase 58 milhões de pessoas para ser o próximo presidente do Brasil, o presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou ter a certeza que não é a pessoa mais capacitada para exercer esse cargo. Mas, acrescentou, está confiante em ultrapassar as suas limitações e lacunas pois, disse, Deus capacita aqueles que escolhe.

"Quero agradecer a Deus por esta missão, porque o Brasil está numa situação um tanto quanto complicada, com crise ética, moral e económica. Tenho certeza de que não sou o mais capacitado, mas Deus capacita os escolhidos."-Declarou Bolsonaro durante um culto evangélico no Rio de Janeiro, sendo ovacionado pela multidão reunida no templo.

Bolsonaro, do Partido Social Liberal, que nasceu e foi criado como católico mas após se casar com a actual mulher, Michelle, se tornou evangélico praticante como ela, também agradeceu aos médicos do Hospital da Santa Casa de Misericórdia da cidade de Juíz de Fora, no estado de Minas Gerais, que o operaram de emergência em 6 de Setembro após um atentado. O presidente eleito, que sofreu graves lesões no abdômen de que ainda não está totalmente recuperado, afirmou para delírio dos participantes no culto que Deus operou um milagre através das mãos dos médicos que o operaram após ter sido brutalmente esfaqueado por um fanático político e religioso, curiosamente também evangélico.

Não se sabe se a declaração de Bolsonaro, até meses atrás um quase desconhecido deputado de extrema-direita, de que não está capacitado para o cargo para o qual foi eleito apenas três dias antes foi ou não uma resposta ao seu adversário na segunda volta das presidenciais, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, que durante a campanha o considerou despreparado e até incompetente para ser presidente do Brasil. Falando para activistas da área cultural reunidos em São Paulo, Haddad lembrou a pouca productividade mostrada por Jair Bolsonaro ao longo de 27 anos como deputado federal e afirmou que o agora presidente eleito não tinha qualificações nem para ser vereador.