Bolsonaro diz que aceitará eventual derrota, nega ter ofendido juízes e erros na pandemia

O Presidente do Brasil declarou que aceitará uma derrota nas urnas, negou ter ofendido juízes e afirmou não ter cometido erros na gestão da pandemia da covid-19, numa entrevista ao Jornal Nacional.

"Seja qual for [o resultado], eleições limpas devem e tem que ser respeitadas (...) Serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas", afirmou, na segunda-feira, Jair Bolsonaro, de foram relutante, ao ser questionado se vai aceitar o resultado da votação em urnas eletrónicas, adotadas no país em 1996.

O Presidente brasileiro tem afirmado reiteradamente, sem apresentar provas, que o voto eletrónico é alvo de fraude.