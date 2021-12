Bolsonaro diz que sondagens que mostram Lula à frente na corrida para as presidenciais de 2022 foram "compradas"

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição nas presidenciais de 2022, voltou a tentar desacreditar as sondagens de intenção de voto que mostram o seu arqui-rival, o ex-presidente Lula da Silva, na liderança da corrida para essas eleições. Respondendo a jornalistas que lhe pediram para comentar as sondagens, que lhe atribuem poucas probabilidades de se reeleger no ano que vem, Bolsonaro disparou que esses levantamentos foram comprados.

"Vocês ainda acreditam em sondagens? Pelo amor de Deus...", respondeu o governante. Depois, quando os repórteres lhe perguntaram se ele considerava que as sondagens estavam erradas, disparou:"Erradas, não, estão compradas."

Não obstante Jair Bolsonaro ter literalmente deixado de governar há meses e ter passado a viajar por todo o Brasil em clara campanha antecipada, todos os institutos de sondagem mostram que ele tem poucas probabilidades de se reeleger. Mais do que isso, as sondagens têm mostrado que Bolsonaro não tem apoio popular para vencer nenhum adversário, seja Lula da Silva, o ex-juiz Sérgio Moro ou qualquer outro e, pelos dados de hoje, perderia uma eventual segunda volta para todos.

Os levantamentos feitos pelos principais institutos de opinião pública deram resultados praticamente iguais, e mostram que se Lula da Silva não for eleito logo na primeira volta e for com Bolsonaro para a segunda, o atual presidente perde, e por muitos votos. Segundo o Datafolha, neste momento Lula tem 48% da preferência popular para as presidenciais de 2022, contra apenas 22% de Bolsonaro, enquanto o IPEC, instituto que substituiu o antigo Ibope, atribui os mesmos 48% para Lula e 21% para Bolsonaro.