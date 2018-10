Bolsonaro diz ser vítima de rótulos negativos e compara-se a Trump

"Sou vítima de rótulos negativos: homofóbico, machista, racista, xenófobo, entre outros", afirma o candidato.

O deputado de extrema-direita Jair Bolsonaro, favorito para as presidenciais brasileiras do próximo domingo, queixou-se de estar a ser vítima de rótulos negativos que lhe foram dados pela esquerda e que atingem a sua imagem pública. Bolsonaro comparou-se a Donald Trump, lembrando que o presidente dos EUA também foi, segundo ele, vítima de campanha semelhante ao disputar a Casa Branca.

"Eu respeito todos. Mas fui vítima, sou vítima ainda, de rótulos negativos: homofóbico, machista, racista, xenófobo, entre outros", queixou-se, comparando em seguida a sua situação à vivida por Trump durante a campanha que o levou à presidência nos Estados Unidos:"Trump sofreu muito isso, nas prévias e, depois, durante a sua candidatura".

O ex-capitão do Exército, que já teve posições polémicas contra negros, gays, índios e até mulheres, negou que seja qualquer uma dessas coisas de que o acusam, e que tudo é uma campanha dos seus adversários da esquerda para denegrir a sua imagem. Num inesperado tom conciliador, bem diferente da agressividade que costuma exibir, disse que, se for eleito presidente no domingo, vai governar para todos e unir os brasileiros.

"Isso (os rótulos que lhe dão) não é verdade. Podem ter a certeza que, chegando (à presidência) vou fazer um governo de conciliação, um governo para todos no Brasil."

Bolsonaro adoptou este tom conciliador depois de ter perdido seis pontos para o seu adversário, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, PT, em apenas uma semana.Analistas atribuem essa queda ao tom quase sempre agressivo e ao radicalismo de Bolsonaro, mas, apesar da queda revelada pelas últimas sondagens, ele ainda tem uma vantagem confortável, surgindo no último levantamento do Datafolha com 56% dos votos válidos contra 44% de Haddad.