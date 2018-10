“Espero que Bolsonaro ganhe e mude alguma coisa” diz português do Rio de Janeiro

Portugueses no Rio de Janeiro estão apreensivos mas apostam em Jair Bolsonaro. Querem mudança.

Por Cláudio Carvalho | 01:30

Há mais de 50 anos que o Adegão Português é um caso de sucesso no Rio de Janeiro. O restaurante português é gerido pelos netos dos fundadores emigrantes.

A economia e a segurança são dois dos temas que mais preocupam os brasileiros e aqui não é diferente. "O turismo caiu. Quase não há turistas porque as pessoas têm medo de vir para o Brasil, e os cariocas não têm coragem de sair à rua, com medo de serem assaltados", sublinha Rafael Rocha, 29 anos, um dos sócios.

O restaurante fica em Ipanema, zona nobre do sul do Rio, mas isso não significa mais segurança. "A semana passada ia para o carro e ouvi rajadas de metralhadora. Já ouviu? Mete muito medo". E "recentemente dois turistas norte-americanos foram assaltados à porta do restaurante. Resistiram, mas a arma do atacante encravou e só isso impediu um homicídio", explica Rafael.



Por isso, no Adegão Português, como nas ruas do Rio, a palavra que mais se ouve é mudança. "Podemos tentar continuar como estamos com o PT, que em 16 anos só nos trouxe corrupção e insegurança, ou podemos dar oportunidade a um candidato novo, que não é o melhor, mas é diferente", diz Pablo Rocha Inglesias, de 26 anos, primo de Rafael.



Este concorda. "Não é o meu candidato, como Haddad também não é, mas espero que ganhe e mude alguma coisa". Os primos vão muito a Portugal, a São Pedro do Sul, onde vive a família, mas regressam. Outros vão e ficam. "Dois grandes amigos meus mudaram-se para Portugal com as famílias. Abandonaram tudo o que tinham e foram à procura de melhor".

Como estes amigos de Rafael, muitos outros milhares também partiram e não é certo que as eleições de domingo mudem alguma coisa.



Insegurança está a matar o negócio

"Há seis anos faturávamos o dobro. Agora estamos a tentar sobreviver", diz Pablo Rocha Inglesias, do Adegão Português, imputando culpas à vaga descontrolada de crime.