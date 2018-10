Haddad ultrapassa Bolsonaro em São Paulo

Última sondagem mostra o candidato de extrema-direita a ser ultrapassado pelo candidato do Partido Trabalhista.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 17:40

Segundo colocado nas sondagens nacionais sobre a segunda volta das presidenciais brasileiras do próximo domingo, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad ultrapassou o favorito à vitória, Jair Bolsonaro, na cidade de São Paulo. Uma nova sondagem do Ibope, Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, mostra que na maior cidade do Brasil o favorito agora é Haddad.

De acordo com a estimativa do Ibope, Fernando Haddad tem 51% dos votos válidos, contra 49% de Bolsonaro. A nível nacional, no entanto, segundo a última sondagem do mesmo instituto, divulgada na noite de terça-feira, Bolsonaro surgia com 57% e Haddad com 43%.

Os números apontados agora pelo instituto revelam um forte crescimento de Fernando Haddad em São Paulo, onde no primeiro turno, dia 7, obteve apenas 19,7% dos votos válidos. Bolsonaro também cresceu em São Paulo, onde no primeiro turno conquistou 44,58% dos votos válidos, mas menos do que o adversário.

Os números divulgados agora referentes à cidade mais populosa do Brasil, onde há nove milhões de eleitores, confirmam a recuperação de Haddad em relação a Bolsonaro, mas talvez chegue para o substituto de Lula da Silva, que foi impugnado após ser condenado e preso por corrupção, ultrapassar a nível nacional o ex-capitão do Exército.



Numa semana, ainda de acordo com os levantamentos realizados pelo Ibope, Haddad subiu dois pontos percentuais, passando de 41% para os 43% divulgados terça-feira, e Bolsonaro caiu outros dois pontos, passando de 59% para 57%, mas a diferença entre ambos, apesar de ter caído de 18 para 14 pontos, ainda é muito grande.