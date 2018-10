Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Haddad ganha pontos e ataca Bolsonaro

Candidato do Partido dos Trabalhadores reduziu a desvantagem numa semana em 2% das intenções de voto.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 08:50

Uma nova sondagem do Instituto Ibope para a segunda volta das presidenciais brasileiras de dia 28 mostrou que a diferença entre os dois candidatos caiu desde a semana passada, mas que o candidato da extrema-direita, Jair Bolsonaro, continua a ser o favorito. A diferença caiu de 18 para 14 pontos, mas continua bastante confortável para Bolsonaro.



Segundo o Ibope, Bolsonaro, do Partido Social Liberal (PSL), tem 57% das intenções de voto contra 43% de Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT). Na semana passada Bolsonaro tinha dois pontos a mais, 59%, e Haddad dois a menos, 41%.



Talvez impulsionado e entusiasmado com essa recuperação mínima, Haddad redobrou os ataques a Bolsonaro tanto na rádio e na televisão como em atos públicos de campanha.



No Rio de Janeiro, num comício sugestivamente chamado ‘Ato da Viragem’, a que compareceram artistas como Chico Buarque de Hollanda e Caetano Veloso, o normalmente moderado Haddad não mediu palavras para atacar o rival e respondeu com dureza à declaração do adversário de que é preciso acabar com a política do "coitadismo" em relação a habitantes do nordeste, a região mais pobre do Brasil, e também em relação a negros, mulheres e homossexuais.



"Quero dizer-lhe que coitado é você. É vazio, não é nada. É um soldadinho de faz de conta, que só fala grosso porque tem gente armada à sua volta", disparou Haddad, a quem Bolsonaro já ofendeu várias vezes.



De seguida, o candidato do PT lembrou o modesto desempenho do adversário como deputado. "Bolsonaro é uma pessoa vazia, que não teve nada a dizer em sete mandatos, só vomitando ódio. Dele sai só o pior do ser humano. Devia receber ajuda para tratamento psicológico."



Ex-presidente Lula Silva apela ao voto em Haddad e alerta contra o fascismo

Em carta divulgada ontem, o ex-presidente Lula da Silva, preso por corrupção, exortou os brasileiros a votarem em Fernando Haddad, que o substituiu nas presidenciais, para defenderem a democracia e o legado dos governos dele e de Dilma Rousseff.



Sem referir o favorito na disputa, o extremista de direita, Jair Bolsonaro, pediu aos brasileiros que não deixem o desespero levar o Brasil na direção de "uma aventura fascista".