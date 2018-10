Analistas destacam importância das notícias falsas no resultado final das eleições no Brasil

"As notícias falsas tiveram um papel essencial, no final da primeira volta", diz Francisco Fonseca.

Por Lusa | 13:05

Um grupo de analistas brasileiros consideram que as notícias falsas e o uso de plataformas como o Whatsapp para mobilizar grandes grupos de eleitores foram decisivas para o resultado das eleições presidenciais brasileiras de domingo.

O professor da Fundação Getúlio Vargas (PGV) Francisco Fonseca considerou, em declarações à Lusa, que as notícias falsas "tiveram um papel essencial, principalmente no final da primeira volta", que permitiu a passagem de Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal, PSL) e Fernando Haddad (Partido dos Trabalhadores, PT).

"O WhatsApp é um universo sem controlo, que está na mão de uma empresa privada" e é "um terreno de ninguém em que Bolsonaro e seus amigos empresários usaram caixa 2 [dinheiro não declarado à Justiça] para cometer crime eleitoral", afirmou, numa referência ao facto de a candidatura do PSL ter pago milhões de dólares para financiar campanhas de notícias falsas e angariação de membros para grupos fechados.



País dividido à espera de um presidente que não é consensual

Milhões de brasileiros são chamados a votar no domingo na segunda volta das eleições presidenciais, um escrutínio que polarizou o país, com cada um dos candidatos com mais de 40 por cento de índices de rejeição.

Polarização política, desilusão popular com o a corrupção e o descalabro do Estado numa campanha eleitoral recheada de polémicas em que as notícias falsas foram mais comentadas do que debates e propostas são as principais marcas da eleição presidencial, afirmou à Lusa Luiz Antonio Dias, historiador e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

A campanha contrariou grande parte dos analistas que previam a eleição mais concorrida desde a redemocratização do país, em 1989, dado o envolvimento de políticos em escândalos de corrupção e os efeitos de uma grave crise económica.