Bolsonaro interna-se em hospital de São Paulo um dia após a polícia o intimar a depor

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, alvo de uma vaga de denúncias de irregularidades que podem levá-lo à prisão, foi internado esta quarta-feira no luxuoso hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo. De acordo com uma publicação nas redes sociais de um dos seus advogados, Fábio Wajngarten, o internamento do antigo presidente já estava marcado e destina-se à realização de exames de rotina.

Segundo wajngarten, Bolsonaro quer aferir como anda a sua saúde, principalmente em relação à região abdominal, local onde foi atingido em 2018 por uma facada que já o obrigou desde então a submeter-se a quatro cirurgias. Bolsonaro deu entrada no Vila Nova Star às 08h40 locais, 12h40 em Lisboa, e estima-se que tenha alta amanhã, quinta-feira, em horário ainda não determinado.

O internamento de Jair Bolsonaro chamou muito a atenção na imprensa e nos meios políticos, o que levou às mais diversas especulações. Principalmente por ocorrer um dia depois de o antigo governante ter sido duplamente intimado pela Polícia Federal para prestar dois depoimentos no próximo dia 31 sobre processos em que é investigado.

Esta terça-feira, a Polícia Federal intimou-o inicialmente a comparecer à sede da corporação em Brasília para se explicar sobre a participação num grupo de Whatsapp em que empresários articulavam no final do ano passado um golpe de Estado para tentarem impedir a tomada de posse de Lula da Silva, vencedor das presidenciais de Outubro, e no qual foram encontradas mensagens dele.





Horas depois, a mesma Polícia Federal intimou Bolsonaro a prestar depoimento em outro processo, desta feita juntamente com a mulher, Michelle Bolsonaro, e vários assessores, sobre o escândalo de presentes em ouro e diamantes oferecidos ao Brasil por outros países e que ele levou para os EUA ao deixar a presidência e que auxiliares venderam. A coincidência da ida para o hospital um dia depois dessas duas intimações fez muita gente pensar que pode ser uma tática para se vitimizar e até para não comparecer aos depoimentos alegando algum problema de saúde. É verdade que Bolsonaro enfrenta até hoje sequelas da facada que sofreu em 2018 durante um ato das presidenciais na cidade de Juiz de Fora, mas não é menos verdade que ele sempre usou essa facada como pretexto para tentar ganhar a simpatia e a pena das pessoas em momentos de fragilidade política, internando-se num hospital logo após surgir alguma denúncia mais grave contra ele.