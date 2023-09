Bolsonaro internado num hospital de São Paulo para novas cirurgias

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi internado esta segunda-feira no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, uma sofisticada e caríssima unidade de saúde privada, para ser submetido, em princípio, a três cirurgias. Duas delas, na região abdominal, devem ocorrer esta terça-feira, e a terceira depende da recuperação do político às duas anteriores.

Bolsonaro, vítima de uma facada no abdómen que quase o matou durante um ato de campanha para as presidenciais de 2018, vai ser submetido a uma nova correção das alças intestinais, cirurgia a que já teve de se submeter outras vezes desde o ataque, pois os problemas no trato digestivo voltaram. A segunda cirurgia, que deve acontecer também esta terça-feira, é para correção de uma hérnia de hiato, que provoca refluxo e outros incómodos ao antigo governante.

De acordo com a recuperação de Bolsonaro a essas duas intervenções, os médicos decidirão a data da terceira operação ou se ela será adiada. Esta última intervenção será para corrigir um desvio no septo, que provoca dificuldades respiratórias.

O ex-presidente é internado numa altura em que enfrenta problemas gravíssimos na justiça e em que a possibilidade da sua prisão é discutida abertamente na imprensa e no Congresso, sendo, para vários observadores, mera questão de tempo.

O antigo chefe de Estado, condenado em junho à inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), enfrenta outras 15 ações neste tribunal, responde a várias outras no Supremo Tribunal Federal (STF), por ataques à democracia, incluindo participação em planos para dar um golpe de Estado após não ser reeleito nas presidenciais do ano passado e por comandar uma milícia digital que espalha notícias falsas. Está ainda no centro de uma grande investigação da Polícia Federal por alegadamente se ter apropriado indevidamente de joias avaliadas em milhões de euros oferecidas ao Brasil por outros países e que levou, também ilicitamente, para os Estados Unidos da América um dia antes do fim do seu mandato para vender e ficar com o dinheiro.

O antigo chefe de Estado tem realmente problemas de saúde, mas chamou a atenção o momento escolhido para este novo internamento, por coincidir com mais um momento delicado na sua vida. Ao longo do seu mandato, entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, Jair Bolsonaro internou-se pelo menos sete vezes em hospitais de São Paulo ou de Brasília em ocasiões em que passou por apuros na área política ou jurídica.