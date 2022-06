Bolsonaro admite que jornalista do The Guardian e guia desaparecidos podem ter sido executados

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, desejou esta terça-feira que o jornalista britânico e um guia indígena desaparecidos numa zona remota da Amazónia sejam encontrados, mas admitiu, entre as hipóteses possíveis, que eles podem ter sido executados.

Em entrevista ao canal de televisão SBT, Bolsonaro falou sobre o desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips, colaborador do The Guardian, e do indígena brasileiro Bruno Araújo Pereira, vistos pela última vez na manhã de domingo no Vale do Javari, uma das áreas mais remotas da Amazónia.

Bolsonaro assegurou que, já no domingo, quando surgiu a informação sobre o desaparecimento, as autoridades policiais e militares da região iniciaram as buscas e referiu que foram recolhidos depoimentos de pessoas que tiveram contacto com Phillips e Araújo nos últimos dias.