Jornalista britânico da Fox News ferido durante cobertura na Ucrânia já deixou país

O jornalista britânico que ficou ferido enquanto realizava a cobertura da guerra russo-ucraniana para a Fox News já foi retirado da Ucrânia, revelou esta quarta-feira o canal de televisão norte-americano.

Benjamin Hall ficou ferido quando o carro em que viajava foi atingido a tiro, perto de Kiev, incidente que resultou na morte do repórter de imagem da Fox News, Pierre Zakrzewski, e de Oleksandra "Sasha" Kuvshynova, jornalista ucraniana que trabalhava com esta equipa.

"Ben está acordado e de bom humor", referiu, numa nota interna da empresa, Suzanne Scott, CEO da Fox News Media, citada pela agência Associated Press (AP).

"Está a ser tratado com o melhor cuidado possível do mundo e estamos em contacto próximo com a sua esposa e família", acrescentou.

O canal de televisão norte-americano não forneceu outros detalhes sobre o paradeiro de Benjamin Hall ou sobre a sua condição.

Brent Renaud, veterano de cobertura noticiosa de guerras e que estava a filmar um documentário naquele país, morreu no domingo quando forças russas dispararam contra o carro em que viajava.

Desde o início da invasão da Rússia à Ucrânia, a 24 de fevereiro, pelo menos outros dois jornalistas morreram e mais de 30 ficaram feridos, segundo avançou na terça-feira a comissária do parlamento ucraniano para os direitos humanos, Lyudmyla Denisova.

De acordo com uma publicação feita por Lyudmyla Denisova na rede social Telegram, os outros dois repórteres eram os ucranianos Yevgeny Sakoun e Viktor Doudar.

A comissária do parlamento da Ucrânia para os direitos humanos denunciou também os casos de jornalistas da Suíça, da República Checa, da Dinamarca e do Reino Unido feridos pelo que considerou ser "fogo inimigo intencional".

Entretanto, o jornalista ucraniano Oleg Baturin, que estava a noticiar os desenvolvimentos da guerra a partir da região de Kherson, parcialmente ocupada pelos militares russos, está desaparecido há três dias e várias organizações não-governamentais denunciaram que poderá estar em causa a sua detenção.

O jornalista do diário Novy Den desapareceu na localidade de Kakhova, de acordo com um comunicado conjunto da Federação Internacional de Direitos Humanos e da Organização Mundial contra a Tortura.