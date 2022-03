A Fox News confirmou esta terça-feira a morte do repórter de imagem Pierre Zakrzewski e da produtora Oleksandra Kuvshynova na Ucrânia. Zakrzewski, um veterano que cobriu vários conflitos, e Kuvshynova seguiam na mesma viatura que o jornalista Benjamin Hall, que foi atingida por vários tiros na segunda-feira em Horenka, nos arredores de Kiev. Hall sofreu ferimentos graves no ataque.A morte de Zakrzewski e Kuvshynova foi confirmada num email da cadeia de TV a todos os empregados. “Pierre era um jornalista de guerra que cobriu todas as grandes notícias internacionais para a Fox nos últimos anos, do Iraque ao Afeganistão e à Síria. A sua paixão e talento como jornalista eram inigualáveis”, disse a CEO do canal, Suzanne Scott.