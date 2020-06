Bolsonaro perde com o Supremo e é obrigado a divulgar dados relativos à pandemia de coronavírus

O presidente brasileiro sofreu uma nova derrota no Supremo Tribunal Federal, que o obrigou a voltar atrás na forma de divulgar os dados relativos à pandemia de coronavírus no país. Mudanças feitas pelo Ministério da Saúde impediam o acesso aos dados reais e provocaram uma vaga de protestos no Brasil, bem como de entidades internacionais.Numa aparente tentativa de esconder a gravidade da situação e dar razão a Jair Bolsonaro - que sempre menosprezou a pandemia e agora diz que ela já passou, o que é negado pela Organização Mundial de Saúde -, o órgão governamental deixou de informar o total acumulado de infetados e de mortes e passou a divulgar apenas os casos das últimas 24 horas, e com números conflituantes. No domingo, após divulgar um novo recorde de vítimas fatais, o governo voltou atrás e, num segundo boletim, desapareceram 857 mortos que tinham sido antes confirmados.O juiz Alexandre de Moraes, relator de três ações apresentadas ao Supremo Tribunal Federal por partidos políticos, determinou que o Ministério da Saúde, liderado desde 15 de maio interinamente por um general, Eduardo Pazuello, voltasse a divulgar os dados no formato anterior. "A Constituição consagra o princípio da publicidade como vetor imprescindível à administração pública com absoluta prioridade na gestão administrativa e no pleno acesso das informações a toda a sociedade", explicou o juiz.O governo acatou a decisão e garantiu que voltará ao padrão anterior.Mesmo assim, televisões e jornais brasileiros formaram um consórcio para criar e atualizar diariamente um portal próprio de dados sobre a Covid-19.Um estudo da Harvard Medical School sugere que a Covid-19 pode ter começado na China em agosto. A conclusão baseia-se em imagens de satélite do tráfego no estacionamento dos hospitais de Wuhan e nos sintomas associados à doença.O Governo angolano gastou 43 mil milhões de kwanzas (64,3 milhões de euros) no combate ao novo coronavírus, que já infetou 92 angolanos, segundo o Relatório das Atividades Realizadas para o Controlo da Pandemia.