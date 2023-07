Fisco brasileiro desconfia de milhões de euros recebidos por Bolsonaro em supostas doações

De acordo com o órgão, as contas do antigo presidente receberam entre o início de janeiro e até ao passado dia 4 de julho nada menos que 3,28 milhões de euros, uma movimentação atípica, que chamou a atenção pelo montante e pela forma como ocorreu.



Esses quase três milhões e trezentos mil euros foram depositados nas contas de Bolsonaro aos poucos através de 769 mil depósitos via PIX, uma forma de pagamento bancário eletrónico instantâneo e extremamente difícil de rastrear.

A divulgação da informação, que os advogados de Jair Bolsonaro consideraram um ato criminoso já que as movimentações financeiras de qualquer cidadão devem estar preservadas pelo sigilo bancário, chamou a atenção, mais uma vez, para procedimentos estranhos do antigo presidente na área financeira.



Há vários anos que Bolsonaro é suspeito de crimes nessa área, nomeadamente desvios de verbas públicas nos 28 anos em que foi deputado federal e de branquear esses capitais, alegadamente ilícitos, através da compra e venda de imóveis, a maior parte em nome de familiares e outras pessoas próximas, mas as investigações nunca avançaram porque ele tinha a imunidade parlamentar e, depois disso, a imunidade presidencial, que só cessou em dezembro passado.

Jair Bolsonaro não negou os dados vazados, mas, esta sexta-feira, num almoço com autarcas do seu Partido Liberal, atribuiu os depósitos a seguidores fiéis preocupados com ele.



Segundo o ex-presidente, os seus seguidores sabem que ele não tem meios para pagar as diversas multas que lhe têm sido impostas pela justiça, assegura ele, como mais uma forma de perseguição política, pois, garante, é inocente de todas as acusações.

O elevado montante recebido por Bolsonaro contrasta de forma gritante com o que vinha a apregoar publicamente nas últimas semanas, repetindo que estava a passar por dificuldades financeiras por ter tido de pagar as multas impostas pela justiça, e no início de julho chegou a avançar ter de vender um apartamento que está no seu nome para poder sustentar a família.



Não ficou claro que fosse pela família, pois, à exceção da filha menor, de 12 anos, os seus outros filhos recebem salários elevados em cargos políticos, ele ganha mais de 16 mil euros por mês, a esposa, Michelle Bolsonaro, recebe mensalmente outros 8 mil euros como presidente do Partido Liberal Mulher, e as multas judiciais, somadas, não chegam a 97 mil euros.

