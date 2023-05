O ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro tem mais um filho suspeito de corrupção. A Justiça detetou no gabinete de Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro, movimentações financeiras que podem indiciar apropriação indevida de verbas públicas.



O MP fluminense revelou que o chefe de gabinete de Carlos, Jorge Fernandes, recebia mensalmente depósitos de outros funcionários do filho de Bolsonaro, numa prática ilegal conhecida como ‘rachadinha’, pela qual assessores contratados por um político são obrigados a devolver parte do que ganham para um ‘saco azul’ do contratante.









Ver comentários