Bolsonaro só admite participar em debates televisivos se não for questionado sobre casos de corrupção dos filhos

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, avisou que só irá a debates nas Presidenciais de 2022 se os mediadores e adversários se comprometerem a não fazer perguntas sobre as suspeitas de corrupção que impendem sobre os filhos, ex-mulheres e amigos. A condição foi avançada pelo próprio governante em entrevista à Rádio Jovem Pan.









“É para falar do meu mandato. Até sobre a minha vida particular, fiquem à vontade para perguntar, mas que não entrem em coisas de família e de amigos. Da minha parte não vai ter guerra, mas não posso aceitar provocações ou coisas pessoais, porque aí foge da finalidade do debate”, afirmou o presidente, praticamente inviabilizando a sua participação nos debates televisivos que irão anteceder as Presidenciais de 2022.

Dificilmente os adversários aceitarão não abordar as acusações contra Flávio e Carlos Bolsonaro, acusados pelo Ministério Público de corrupção e lavagem de dinheiro, Eduardo Bolsonaro, acusado de ajudar aliados do pai procurados pela Justiça a fugir do Brasil, ou Jair Renan Bolsonaro, suspeito de tráfico de influências e enriquecimento ilícito, tal como duas ex-mulheres do chefe de Estado.





Recorde-se que Bolsonaro só participou nos dois primeiros debates das Presidenciais de 2018, porque nos restantes esteve hospitalizado após ser esfaqueado num comício.