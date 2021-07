Filho de Bolsonaro suspeito de usar parentesco para conseguir vantagens pessoais

Depois de o senador Flávio Bolsonaro ter sido acusado de corrupção pelo Ministério Público, outro filho de Jair Bolsonaro, Jair Renan, é suspeito de usar o parentesco com o presidente brasileiro para conseguir vantagens pessoais.Renan, de 23 anos, foi acusado de se ter hospedado em hotéis de luxo com diárias de até 416 euros em várias praias do Nordeste do Brasil a troco de citações elogiosas nas redes sociais, aproveitando-se do apelido famoso.