Youtube apaga vídeos de Bolsonaro que recomendava a Cloroquina como cura da Covid-19

O Youtube tirou do ar vários vídeos publicados no canal oficial de Jair Bolsonaro em que o presidente brasileiro insistia na defesa da Cloroquina e da Ivermectina como suposta cura da Covid-19. Foi a própria plataforma que informou a imprensa sobre a retirada dos vídeos, sem, no entanto, adiantar quantos.



De acordo com o Youtube, os vídeos de Bolsonaro constituiam um "sério risco" de provocarem "significativos danos" às pessoas que seguissem as orientações defendidas pelo governante. A OMS, Organização Mundial da Saúde, entidades médicas e científicas de todo o mundo e o próprio ministro brasileiro da Saúde, Marcelo Queiroga, já classificaram os dois medicamentos como ineficazes no combate ao coronavírus e até perigosos para quem os use inadequadamente, mas Bolsonaro, que não é médico, continua a insistir que eles são a cura para a Covid-19.





Ao sair do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, no domingo passado, após cinco dias internado para tratar um quadro de obstrução intestinal, Jair Bolsonaro chegou a dizer que o elevado número de vítimas mortais da Covid-19 no Brasil, que já ultrapassou as 542 mil, se deve exatamente ao facto de grande parte da população, por razões políticas e incentivadas pelos seus opositores, se recusarem a usar Cloroquina. Em maio passado, o Youtube já tinha tirado do ar outros vídeos de Bolsonaro que também defendiam tratamentos da Covid-19 sem comprovação científica e que poderiam colocar em risco a vida das pessoas que os seguissem.