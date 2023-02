Bolsonaro tentou convencer aliado a participar num golpe de Estado

O senador Marcos do Val, aliado de Jair Bolsonaro, acusou esta quinta-feira o ex-Presidente brasileiro de o ter tentado convencer a participar num golpe de Estado, numa denúncia que pode complicar ainda mais a situação jurídica do antigo chefe de Estado, já alvo de inúmeras investigações no Brasil.









Segundo Val, a alegada conversa ocorreu em dezembro e envolveu, além de Bolsonaro, outro aliado radical do ex-Presidente, Daniel Silveira, esta quinta-feira detido. Este, com a anuência de Bolsonaro, terá tentado convencer Val a gravar secretamente uma conversa que comprometesse o juiz Alexandre de Moraes, presidente do Supremo Tribunal Federal, como pretexto para lançar o golpe. “Eles disseram-me ‘nós colocaríamos uma escuta em você (...), você vai ter uma audiência com Alexandre de Moraes e conduz a conversa para ele dizer que está a ultrapassar as linhas da Constituição. A gente impede o Lula de assumir e o Alexandre será preso’”, denunciou Val.

O senador, um ex-militar que entrou na política em 2018 apoiado por Bolsonaro, diz ter recusado a proposta. Considerado traidor, passou a sofrer ataques dos bolsonaristas, e, por isso, resolveu denunciar publicamente o caso numa entrevista à revista ‘Veja’, esta quinta-feira publicada. Após a grave denúncia, Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal ouvir formalmente o senador.