Bolsonaro visita Neymar e diz que acredita no jogador após alegada violação

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que esta quinta faz uma visita oficial à vizinha Argentina, visitou no final da noite de quarta-feira o atacante Neymar no hospital para onde o futebolista foi levado após sofrer uma nova lesão no tornozelo direito durante partida amistosa da seleção no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.



Após sair de campo ainda no primeiro tempo chorando de dor, o atacante do PSG, que enfrenta desde há dias acusações de violação sexual e agressão de uma jovem brasileira a quem convidou para ir ter com ele a Paris em meados de Maio, foi levado para um hospital da capital federal do Brasil para exames.

Bolsonaro, que assistiu ao jogo particular em que a seleção do Brasil venceu a do Qatar por 2 a 0, saiu pouco antes do final da partida sem falar com os jornalistas e foi diretamente para o hospital para onde Neymar tinha sido levado. Pouco depois, o presidente publicou nas suas redes sociais foto do encontro com o atleta no hospital e a legenda "Visitando Neymar no Hospital Home, em Brasília. Desejo rápida e boa recuperação".

Horas antes, Bolsonaro tinha manifestado através do seu porta-voz, general Otávio do Rego Barros, a sua confiança no futebolista no que respeita à sua alegação de inocência dos crimes de que está a ser acusado. "O Neymar passa por um momento difícil, mas acredito nele", disse o general, afirmando ter sido essa a frase que o presidente mandou divulgar.

Ao chegar ao estádio, onde, a seu pedido, a sua presença não foi anunciada, Jair Bolsonaro manifestou a intenção de, no intervalo ou final do jogo, ir até ao vestiário da seleção brasileira cumprimentar os jogadores e "dar um abraço" no Neymar. A promessa, porém, não foi cumprida, e Bolsonaro optou por sair discretamente do estádio e ir ao hospital dar o tal abraço apenas ao atacante.