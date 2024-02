Bomba da Segunda Guerra Mundial por explodir encontrada em Inglaterra. Ruas evacuadas

Uma bomba alemã por explodir da Segunda Guerra Mundial foi encontrada esta quarta-feira em Plymouth, no sul de Inglaterra, e levou à evacuação de várias ruas, informa a BBC.



O cordão de segurança, inicialmente de 200 metros, vai ser alargado para 300 metros pelas 9h00.



A polícia vai permitir que as pessoas que já saíram de casa possam regressar, na manhã de quinta-feira, para recolher alguns pertences.



Os habitantes locais devem estar preparados para estar fora de casa 36 horas. As pessoas afetadas serão notificadas, garantem as autoridades, que pedem prontidão na retirada.



Os retirados devem levar medicamentos e roupa para os próximos dias.



As equipas de peritos em desarmamento de bombas estão a trabalhar para perceber o fabrico do engenho e a melhor forma de neutralizá-la.