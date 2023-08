Incêndios no Canadá obrigam mais de 35 mil pessoas a abandonar as suas casas

Mais de 35 mil pessoas tiveram de abandonar as suas casas no oeste do Canadá por causa da onda de incêndios florestais que ameaçam várias cidades no oeste e norte do país, estimaram as autoridades.

A gravidade da situação no país, onde estão ativos cerca de 1.052 incêndios florestais, levou o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, a convocar o gabinete de crise pela segunda vez em 48 horas, sublinha a agência noticiosa Efe.

A zona mais afetada pelos incêndios é o centro da Colúmbia Britânica, estando ameaçadas as cidades de West Kelowna e Kelowna, que contam com uma população conjunta de 160 mil pessoas.

Segundo o primeiro-ministro da província ocidental da Colúmbia Britânica, David Eby, mais de 35 mil pessoas já tiveram de ser retiradas das suas casas e outras 30 mil foram avisadas de que a qualquer momento poderão ter de fazer o mesmo.

O elevado número de pessoas deslocadas obrigou as autoridades a proibir, no sábado, o turismo nas zonas mais afetadas pelos incêndios, a fim de libertar espaço nos hotéis para acolher as pessoas.

Yellowknife transformou-se numa cidade fantasma virtual desde que a maioria dos seus 20 mil habitantes começou a fugir após uma ordem de evacuação emitida na quarta-feira à noite, disseram as autoridades.

Durante dias, longas caravanas de automóveis bloquearam a autoestrada principal e os que não puderam fazer-se à estrada fizeram fila para apanhar voos de emergência para fora da cidade.

Cerca de 2.600 pessoas permaneceram na cidade, incluindo equipas de emergência, bombeiros, trabalhadores dos serviços públicos e agentes da polícia, bem como alguns residentes que se recusam a sair, conta a agência de notícias Associated Press (AP).