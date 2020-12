A bomba tem 500 quilos e foi lançada pela aviação norte-americana durante a II Guerra Mundial, há 75 anos. Foi agora encontrada numa zona de construção, perto da sede do Banco Central Europeu e do Jardim Zoológico de Frankfurt, na Alemanha. Para ser desativada em segurança, as autoridades montaram uma megaoperação, este domingo, que obrigou à retirada de 12 800 pessoas. Esta ordem de evacuação englobou casas, lojas e até hospitais, num perímetro de isolamento de 700 metros.









Devido às restrições impostas pela Covid-19, o processo de retirada do engenho explosivo foi ainda mais complexo e demorado, exigindo a intervenção de centenas de operacionais, entre polícia, proteção civil, bombeiros e equipas de inativação de explosivos.

“A evacuação foi um sucesso e de acordo com o plano. Fizeram um ótimo trabalho. Os últimos transportes de pessoas com mobilidade reduzida estão em curso”, esclareceu, no Twitter, a polícia de Frankfurt.





As operações de desativação de bombas da Segunda Guerra Mundial acontecem esporadicamente na Alemanha. Só este ano, sete outros engenhos foram removidos, depois de encontrados no terreno escolhido para instalar a primeira fábrica europeia de carros elétricos Tesla, em Berlim. Há três anos, a descoberta de uma bomba com 1,4 toneladas, também em Frankfurt, obrigou à retirada de 65 mil pessoas. Foi a maior operação de evacuação na Europa desde 1945.