Dezenas de bombeiros norte-americanos aterraram esta semana no Aeroporto Internacional de Sydney para auxiliarem os operacionais locais no combate às chamas que estão a devastar grande parte do território australiano.Foi debaixo de muitos aplausos que os bombeiros norte-americanos foram recebidos na zona de chegadas do aeroporto. Estima-se que mais de mil milhões de animais tenham morrido em Nova Gales do Sul, na Austrália, devido às chamas.