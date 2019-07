Bombeiros salvam cão preso em carro com temperaturas superiores a 30 graus

Um cão foi deixado pelos donos dentro de um carro, com as janelas fechadas, num estacionamento de supermercado, este sábado, dia 29, em Essex, Inglaterra. Os bombeiros foram obrigados a partir a janela do automóvel, uma vez que as temperaturas ultrapassavam os 30 graus.

Bertie foi deixado sob as altas temperaturas que se fizeram sentir e as autoridades foram chamadas após os funcionários da loja Safrron Walden não conseguirem encontrar o proprietário do veículo.

De acordo com os bombeiros, o animal foi encontrado em perigo devido ao calor extremo e sublinharam ainda que o cão não estaria vivo se não tivessem sido alertados pela equipa da loja.

"Hoje resgatamos um Cokerpoo chamado Bartie, ao partir a janela de um carro para o salvar. O cão estava em perigo devido ao calor intenso dentro de um carro estacionado ao sol, sem janelas abertas", escreveram os bombeiros numa publicação no Facebook.





"Felizmente Bartie sobreviveu para contar a história", remataram.

Charity Dogs Trust – uma instituição britânica de caridade e de bem-estar animal no Reino Unido - advertiu que os animais de estimação podem morrer apenas em 20 minutos, se deixados dentro de carros fechados e com temperaturas altas.