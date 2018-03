Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombista em série do Texas mata-se em explosão

Suspeito fez-se explodir dentro de um carro quando polícias se aproximavam para o prender.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O presumível autor de uma série de ataques à bomba no Texas, que mataram duas pessoas e feriram cinco outras, fez-se explodir esta quarta-feira dentro de um carro, quando estava cercado pela polícia em Round Rock, cerca de 30 km a norte de Austin. O suspeito foi identificado como Mark Anthony Conditt, de 23 anos.



A polícia identificou o indivíduo com base em vídeos de segurança e outras pistas e acabou por localizá-lo num hotel na Interstate 35, num subúrbio de Austin, não muito longe de Pflugerville, onde vivia.



Os agentes no local esperavam a chegada de peritos em explosivos quando Mark deixou o hotel num carro. Acabou por parar alguns quilómetros depois, na berma da estrada.



Quando agentes da brigada de operações especiais se aproximaram, o suspeito fez detonar uma bomba, que acabou por provocar-lhe a morte e ferir um polícia.



Pensa-se que Mark é responsável por cinco ataques à bomba. Num sexto ataque a bomba falhou. A primeira explosão aconteceu a 2 de março, em Austin, e matou um homem de 39 anos que pegou na caixa que escondia o explosivo. A 12 de março, outra bomba, junto a uma casa, matou um jovem de 17 anos e uma segunda feriu um septuagenário.



O quarto ataque, com uma bomba colocada no meio de uma rua, fez dois feridos. A quinta explosão aconteceu no dia 20, num posto da empresa de distribuição postal FedEx, em Schertz. O engenho terá explodido prematuramente dentro da caixa na qual ia ser expedida para Austin.



Mark vivia com dois amigos que a polícia, para já, não considera suspeitos. Mas as investigações prosseguem para determinar se o bombista tinha cúmplices e se deixou outras bombas prontas a explodir. Não foram, ontem, encontrados vestígios de explosivos na casa de Mark, o que sugere que as bombas foram fabricadas noutro local.



PORMENORES

Quatro irmãos

Mark Conditt era o mais velho de quatro irmãos e, como eles, estudou em casa até terminar o secundário. Frequentou ainda o Austin Community College.



Estudioso e introvertido

Amigos descrevem Mark como sossegado e estudioso. "Estava sempre a ler, devorava livros sobre computadores", contou uma amiga da família.



Motivos são mistério

Os investigadores tentam determinar os motivos dos ataques à bomba de Mark Conditt. Perfis em redes sociais podem dar pistas importantes.