Boneca do filme ‘Trolls’ retirada do mercado após queixas de que "promove pedofilia"

Uma boneca da marca Hasbro, baseada na personagem ‘Poppy’ do filme ‘Trolls’, está a ser retirada das prateleiras dos supermercados e lojas de brinquedos dos EUA depois de várias queixas de que o brinquedo "promove a pedofilia e facilita abusos sexuais e crianças".

Uma petição começada por uma mãe, Jessica McManis, reuniu mais de 87 mil assinaturas e motivou a marca Hasbro a tomar medidas, procedendo à retirada daquele brinquedo do mercado para evitar uma onda de protestos ainda maior.

A boneca ‘Trolls World Tour: Poppy Ri e Canta’ começou a ser recolhida esta quarta-feira e vai ser substituída por outro brinquedo que está a ser produzido pela marca. A boneca de plástico tem um mecanismo, com um botão escondido no meio das pernas que, ao ser pressionado, faz o brinquedo rir, suspirar e cantar.

"A nossa sociedade está a condicionar as nossas crianças para que pensem que a pedofilia é aceitável. Esta boneca chamada Poppy, tem um botão na sua zona genital, debaixo da saia. Quando se pressiona este botão, nas partes privadas da boneca, ela suspira e dá uns risinhos. Isto não pode ser aceitável para um brinquedo de crianças. O que é que este boneco vai fazer as crianças mais impressionáveis pensar? Que é divertido quando alguém toca as suas zonas íntimas? Que a pedofilia e o abuso sexual são aceitáveis e devem der promovidos?", questiona a autora da petição que contou com milhares de assinaturas e vários políticos, como o senador Sam Parker a associarem-se ao movimento que motivou a recolha do brinquedo.

"Não esperava que a minha petição tivesse este impacto! Obrigado a todos pelo apoio. Não é possível que ninguém na Hasbro não tenha pensado que era estranho criar esta boneca", afirmou Jessica nas redes sociais.