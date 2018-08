Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bordel de bonecas sexuais de silicone abre em Toronto

"As senhoras de silicone mais bonitas", é o anúncio do site responsável pelos robôs.

10:09

Toronto, no Canadá, vai ter, já em setembro, um novo bordel diferente de qualquer outro existente. Porquê? É que neste novo espaço, as prostitutas não vão ser mulheres de carne e osso, mas sim bonecas sexuais de silicone. Seis mais precisamente.



Estes novos robôs com a aparência de mulheres têm tecnologia que os torna mais reais e são denominados por "Aura dolls", os primeiros deste tipo na América do Norte.



O site da empresa promove as "Aura dolls" como "as senhoras de silicone mais bonitas do mundo".



O bordel oferece seis bonecas de diferentes etnias para todos os gostos. Yuki é a boneca coreana, Scarlett, a americana, e Jazmine é colombiana.



Claire Lee, diretora de marketing do bordel, disse à CityNews que os clientes terão ao seu dispor o seu próprio quarto com ma televisão que reproduzirá filmes para adultos.



"A boneca, tal como uma menina, estará pronta e à sua espera no quarto", afirma Claire.



A diretora de marketing alerta ainda que apesar de ser um robô, isso não significa que não aja risco de doenças sexualmente transmissíveis e, por isso, aconselha o uso de preservativo.



Quanto aos potenciais clientes, Claire afirma que as pessoas estão a aceitar bem a ideia. "As pessoas parecem estar entusiasmadas para experimentar, parecem mais curiosas do que nunca", acrescenta.



Os preços variam consoante o tempo "de diversão". Meia hora custará cerca de 68 euros, já uma hora é cerca de 78 euros.



Há também a opção de usufruir de duas bonecas ao mesmo tempo ou uma assinatura mensal para quem queira ter uma relação regular com uma única boneca. Este tipo de opções acarreta um preço superior.



Este tipo de espaços já existe na Ásia e Europa.