Boris Johnson ameaça não pagar fatura do Brexit

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse ontem ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, que o Reino Unido não tenciona a pagar os 43 mil milhões de euros da fatura do Brexit no caso de uma saída da UE sem acordo a 31 de outubro."Julgo que a União Europeia compreenderá que, se sairmos sem acordo, então não temos obrigação de pagar os 43 mil milhões", disse Johnson aos jornalistas antes do encontro com Tusk, que decorreu à margem da Cimeira do G7 em Biarritz, França.A verba, acordada entre a ex-PM Theresa May e Bruxelas, diz respeito às contribuições financeiras para o Orçamento da UE até 2020 e outros compromissos a longo prazo assumidos pelo Reino Unido antes do referendo do Brexit.Segundo diplomatas britânicas, no caso de uma saída sem acordo, Johnson admite pagar, no máximo, um quarto do valor acordado, ou seja, pouco mais de 10 mil milhões de euros. Para os analistas, a ameaça de não pagar a fatura do Brexit não passa de uma forma de pressionar Bruxelas a renegociar o acordo e não deverá cair bem entre os 27.Ainda na semana passada, fonte próxima do presidente francês Emmanuel Macron avisou que "não estamos num Mundo mágico onde as contas, simplesmente, desaparecem".O presidente norte-americano Donald Trump prometeu ontem negociar com Boris Johnson "um grande acordo comercial" assim que o Reino Unido "se livrar da âncora que tem presa ao tornozelo", referindo-se à União Europeia.Trump elogiou ainda o novo primeiro-ministro britânico como "o homem certo" para negociar o Brexit. Johnson agradeceu mas considerou "apertado" o prazo de um ano proposto por Trump para um acordo.A chegada a Biarritz do MNE iraniano Javad Zarif, ontem à tarde, apanhou de surpresa a delegação dos EUA. "Não comento", disse Trump, enquanto os seus assessores se apressaram a garantir que não estava previsto qualquer encontro. Zarif esteve reunido com o MNE francês.Questionado pelos jornalistas se lamentava a imposição de novas tarifas aos produtos chineses, Trump respondeu que sim, causando alguma surpresa. A Casa Branca esclareceu depois que o presidente queria dizer que "lamentava não ter subido ainda mais" as tarifas.Donald Trump e o PM japonês Shinzo Abe anunciaram em Biarritz terem alcançado um "acordo de princípio" sobre o futuro pacto comercial EUA-Japão, o qual esperam assinar já no próximo mês em Nova Iorque.