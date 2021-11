Boris Johnson criticado após ser fotografado sem máscara na cimeira do clima

Boris Johnson tem estado a ser alvo de críticas nas redes sociais pelos fãs de David Attenborough, narrador de documentários da BBC. Em causa está o facto do primeiro-ministro britânico ter sido fotografado na cimeira do clima das Nações Unidas (COP26) sem máscara para proteção contra a Covid-19.

Boris Johnson esteve sentado junto a David Attenborough, na abertura da COP26 que decorreu na segunda-feira, em Glasgow, no Reino Unido. Enquanto todos os presentes usaram máscara no rosto, o primeiro-ministro britânico não o fez enquanto assistia sentado a uma apresentação.

Apesar de ter sido fotografado em vários momentos da cimeira com máscara no rosto, Johnson tirou a máscara enquanto esteve ao lado de David Attenborough, de 95 anos.

"Se não consegue usar uma máscara enquanto está sentado ao lado de David Attenborough, de 95 anos, como pode dizer que realmente se preocupa com as outras pessoas?", questionou o cantor Tim Burgess, no Twitter.

If you can’t bring yourself to wear a mask while sitting next to 95 year old David Attenborough, how can you say that you actually care about other people? @BorisJohnson you really should be ashamed of yourself pic.twitter.com/CCpyu0kVEa — Tim Burgess (@Tim_Burgess) November 1, 2021

A famosa médica britânica Rachel Clarke partilhou a imagem na mesma rede social e escreveu: "Quando estás sentado ao lado de David Attenborough, de 95 anos, e ainda não consegues usar uma máscara".

When you’re sitting next to 95-year-old Sir David Attenborough and you *still* can’t be arsed to wear a mask.



Or even stay awake. #COP26 pic.twitter.com/xrhXUMky2F — Rachel Clarke (@doctor_oxford) November 2, 2021

"O objetivo de usar uma máscara facial é principalmente para proteger as pessoas ao teu redor. Mostra que tu te preocupas com os outros. Diz tudo o facto de Johnson não estar usar, especialmente sentado ao lado de um tesouro nacional como Attenborough", pode ler-se ainda entre as várias críticas deixadas ao primeiro-ministro do Reino Unido nas redes sociais.

Através das imagens captadas é possível ver que Boris Johnson estava sentado entre David Attenborough e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.