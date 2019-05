Boris Johnson em tribunal por mentiras do Brexit

O favorito à sucessão de Theresa May no Partido Conservador e na chefia do governo britânico, Boris Johnson, terá de ir a tribunal responder a uma acusação de conduta imprópria no exercício de cargo público, por causa das mentiras na campanha para o referendo do Brexit, em 2016.A queixa foi apresentada pelo Brexit Justice, grupo criado por um ativista de 29 anos e financiado em crowdfunding.O grupo alega que o antigo mayor de Londres e ex-MNE mentiu repetidamente e enganou os britânicos ao afirmar durante a campanha "que o custo da permanência na União Europeia era de 350 milhões de libras por semana [cerca de 397 milhões de euros]".Este valor astronómico e falso foi mesmo pintado num autocarro da campanha pelo Brexit, que venceria o referendo com 52% dos votos contra 48%.Os defensores de Johnson acusam os promotores do processo de recorrerem a um artifício legal para fazer política. "Esta é a primeira vez na história jurídica inglesa em que a lei criminal é usada para regular o conteúdo e a qualidade do debate político", afirmou em tribunal, na semana passada, o jurista Adrian Darbishire.Mas a juíza Margot Coleman, que avaliou o processo, considerou ontem "haver fundamentos para aceitar uma acusação por conduta imprópria".A magistrada frisou ainda que o arguido "terá de se apresentar em tribunal para uma audiência preliminar, sendo depois o caso remetido para um Tribunal da Coroa, única instância competente para julgar delitos como estes".A próxima audiência, já com a presença de Johnson, acontecerá dentro de três a quatro semanas.Se a defesa não conseguir o arquivamento do caso, este passa para um Tribunal da Coroa, mas um eventual julgamento não acontecerá antes de seis meses, altura em que Johnson poderá já ser primeiro-ministro.O já famoso presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, negou ontem que esteja à beira de deixar o cargo, malogrando as esperanças dos defensores do Brexit, que o encaram como um opositor à saída do Reino Unido da UE.O governo escocês da primeira-ministra Nicola Sturgeon definiu novas regras para a realização de referendos. A intenção é preparar o terreno para a realização de uma nova consulta separatista na segunda metade de 2020, se o parlamento britânico der autorização para tal.