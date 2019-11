Boris Johnson promete realizar o Brexit em janeiro

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deu esta quarta-feira o sinal de partida da campanha eleitoral conservadora para as Legislativas de dezembro com a promessa de "efetivar o Brexit". Lançou igualmente as primeiras ‘farpas’ ao rival trabalhista, comparando Jeremy Corbyn com o ditador soviético Josef Estaline."Confiem em nós e levem o Brexit até ao fim e o país para a frente, ou passem o ano de 2020 num espetáculo de horror, de indecisão e adiamento", afirmou Johnson, diante do Nº 10 de Downing Street, residência oficial do primeiro-ministro britânico.O líder conservador garantiu que, se for eleito no dia 12 de dezembro, retirará o Reino Unido da UE logo em janeiro de 2020 (Corbyn prometeu fazê-lo também, mas em seis meses e só após um novo referendo). Para cumprir a promessa, Johnson precisa de reforçar a maioria parlamentar conservadora, a fim de ratificar o acordo que firmou com Bruxelas em outubro.Sobre a antecipação das eleições, o chefe de governo garantiu que não a desejava, "especialmente em dezembro" (desde 1923 que os britânicos não votam no inverno), mas diz não ter tido escolha, devido à intransigência trabalhista.Acusou ainda Corbyn de querer "adiar o Brexit" e destruir as bases da economia ao atacar os mais ricos, "como Estaline fez aos ‘kulaks’", os soviéticos que possuíam terras.Acusado de ambiguidade sobre a saída do Reino Unido da UE, o líder trabalhista, Jeremy Corbyn, quis esclarecer tudo esta quarta-feira, na abertura da campanha eleitoral."Acusam-me de tentar representar ao mesmo tempo os que votaram pela saída e os que votaram pela permanência. E é verdade", afirmou, explicando: "Quem aspira a ser primeiro-ministro não representa só 52% ou 48%, mas sim 99%. Queremos unir um país dividido."O ministro para o País de Gales, Alun Cairns, demitiu-se após ser acusado de mentir quando disse desconhecer que um membro do seu gabinete ‘sabotou’ um julgamento por violação em Cardiff, ao descrever a vítima de forma negativa. A BBC revelou que Cairns foi informado.O líder conservador na Câmara dos Comuns, Jacob Rees-Mogg, teve de pedir desculpa depois de afirmar que as vítimas do incêndio de 2017 na Torre Grenfell, que fez 72 mortos, deviam ter ignorado a ordem dos bombeiros para ficarem no prédio.O presidente do Partido Conservador, James Cleverly, está a ser criticado por defender um vídeo manipulado em que o trabalhista Keir Starmer é incapaz de definir a posição do partido sobre o Brexit. Na verdade, a sua resposta foi cortada.