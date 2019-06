Boris Johnson vence primeira volta no Partido Conservador

O ex-MNE britânico Boris Johnson confirmou esta quinta-feira o favoritismo na corrida à liderança do Partido Conservador e do governo ao vencer confortavelmente a primeira ronda de votações para escolher o sucessor de Theresa May.Johnson conquistou 114 dos 313 votos dos deputados conservadores, deixando a grande distância os principais rivais, Jeremy Hunt (43 votos) e Michael Gove (37 votos).Mark Harper, Andrea Leadsom e Esther McVey foram eliminados por não terem atingido o mínimo de 17 votos exigido nesta primeira ronda de votação, reduzindo assim de dez para sete o número de candidatos à liderança do partido.A segunda volta está marcada para a próxima terça-feira e deverá ser seguida por outras rondas de votação nos dias seguintes até reduzir a dois o número de candidatos.O líder será depois escolhido numa votação final já com a participação dos militantes.