Brad Gobright, o alpinista mais talentoso do mundo que morreu em queda de 300 metros

Brad Gobright, um alpinista de 31 anos, morreu na semana passada ao cair de uma altura de 300 metros, numa montanha em El Portero Chico, no México.

De acordo com a revista People, o alpinista californiano encontrava-se a descer a montanha Sendero Luminoso quando se deu o acidente. Brad estava acompanhado por Aidan Jacobson, de 26 anos. Os dois caíram, no entanto Aidan ficou apenas com ferimentos ligeiros.

Segundo avança a imprensa norte-americana, os dois atletas e amigos estavam a descer a montanha com recurso a uma técnica chamada "simul-rappelling", ou seja, os dois alpinistas desciam a montanha agarrados à mesma corda. Brad e Aidan estavam cada um numa extremidade da corda, no entanto uma má utilização da mesma provocou o acidente.

À revista People, Aidan explicou que estava "um pouco" acima de Brad. "Estava do lado esquerdo e ele do direito. De repente senti um estalo e começámos a cair", contou o amigo da vítima mortal.

Ao caírem, Aidan foi amparado por um arbusto e foi depois ajudado por dois outros alpinistas que se encontravam no local e assistiram ao desastre.

Aidan conseguiu ser socorrido, no entanto Brad, considerado um dos alpinistas de escalada livre mais talentosos e experientes do mundo, acabou por perder a vida a fazer uma das atividades que mais gostava.



O governo norte-americano já confirmou a morte do alpinista e prestou "sinceras condolências" aos familiares e amigos de Brad.

As autoridades encontram-se a investigar as causas do acidente.